A Veglia sulle Aie rimandata al 2021, salta la decima edizione

La decima edizione di 'A Veglia sulle Aie di Montespertoli' posticipata al prossimo anno.

La situazione attuale, così incerta e delicata, non consente di organizzare e pianificare la manifestazione 'A Veglia sulle Aie di Montespertoli' che quest'anno avrebbe compiuto 10 anni.

L'Amministrazione Comunale, dopo essersi confrontata con le aziende che avevano aderito all'iniziativa, ha deciso di rimandare l'evento alla prossima estate.

'Stiamo riprogettando le attività e le azioni, previste per quest'anno, volte alla promozione del turismo e del territorio, tenendo conto delle limitazioni imposte dall'attuale situazione. Il nostro lavoro e la nostra attenzione verso questo settore non si fermano, anzi, incrementeranno nelle prossime settimane con piattaforme virtuali, campagne promozionali e tavoli di discussione per definire insieme il nostro grande e ambizioso progetto di Marketing Territoriale'

