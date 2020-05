Buoni Alimentari Pisani in due settimane assegnati a 464 famiglie

Si è conclusa la seconda settimana di attivazione dei Buoni Alimentari Pisani, realizzati grazie alle donazioni della Fondazione Pisa e di imprese e cittadini. Questa settimana sono stati assegnati a 164 famiglie per un valore di 47.595,00 Euro e la maggior parte già consegnati ai destinatari. In totale sono stati consegnati Buoni a 464 famiglie per un totale di 142.150,00 Euro. Il budget a disposizione, stabilito dalla giunta Comunale è di 270.000,00 Euro, le rimanenti donazioni saranno destinate alla Società della Salute per le esigenze alimentari dei soggetti più fragili.

I Buoni Alimentari Pisani sono attivati grazie alla campagna di solidarietà “Facciamo i Buoni”, che permette di fare una donazione con un versamento sul conto corrente della Tesoreria comunale intestato a Comune di Pisa (Banca di Pisa e Fornacette - IBAN: IT96 B 08562 70910 000010624856 - causale: DONAZIONE FACCIAMO I BUONI. ART 66 DL 18/2020). La Fondazione Pisa ha donato 300.000 euro.

Il Comune di Pisa aveva attivato i Buoni Alimentari con le risorse messe a disposizione del Governo (471mila Euro) ed esaurite a fine aprile con la distribuzione a 1.468 famiglie (60% stranieri, 40% italiani), mentre la Società della Salute aveva consegnato Buoni spesa per circa 30mila Euro. I nuovi Buoni Alimentari Pisani non possono essere assegnati a chi ha già usufruito dei precedenti. Sul sito del Comune di Pisa il dettaglio dei criteri, dei numeri di telefono da contattare e degli orari.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa