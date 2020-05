Chiude sottovia a Certaldo per lavori programmati

Il Comune di Certaldo informa che, per lavori di manutenzione straordinaria programmati, da lunedì 18 maggio sarà chiuso al transito in entrambe le direzioni il sottovia stradale di via Caduti sul Lavoro, che collega Viale Fabiani con Via Don Minzoni passando al di sotto della ferrovia.

Chi dovrà quindi attraversare le due parti di Certaldo sul versante sud dovrà, in alternativa, o utilizzare il collegamento con la nuova SR429, che unisce loc. Bassetto con Badia a Elmi; oppure attraversare il paese sull’altro versante tramite via Falcone e Borsellino per raggiungere il sottovia stradale di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa o via Toscana e da lì arrivare a viale Matteotti.

L’intervento, per il quale erano stati previsti 13.000 euro, consiste nella sostituzione di tutte le griglie di raccolta acque presenti nel sottovia ferroviario. Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche era stato sottoposto a manutenzione periodica, ma dopo oltre 15 anni si sono deteriorate sia le griglie che i sottostanti pozzetti. Per rimuovere e sostituire tutto in sicurezza si rende quindi necessario chiudere la sede stradale. Rimarrà possibile invece il passaggio pedonale e ciclabile sulla corsia dedicata soprelevata, che non sarà oggetto di lavori. I lavori saranno realizzati dall’azienda MASINI STRADE s.r.l. di Poggibonsi; il sottovia sarà riaperto, salvo imprevisti, nel giro di 3 o 4 giorni lavorativi.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa