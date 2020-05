Bar della Casa del popolo di Castelfranco chiude i battenti, la lettera aperta della titolare

Il Coronavirus miete vittime anche nel commercio. È notizia di oggi della cessazione attività del bar della Casa del popolo di Castelfranco di Sotto. A rendere nota la cosa la titolare Patrizia Gualemi, con una lettera aperta di saluto ai clienti. Il Circolo Arci Velio Baldasserini era stato preso in gestione da Gualemi 12 anni fa, 2 anni fa invece c'è stata l'intera ristrutturazione dei locali.

"Cari Clienti della Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto,

sono trascorsi 12 anni, da quando entrai per la prima volta all’interno del circolo, piena di entusiasmo per il fatto che entravo a lavorare in un mondo che pensavo mi appartenesse.

La Cgil era al piano superiore ed io, nell'azienda dove avevo lavorato da anni, ero stata la delegata Rsu provinciale, regionale e pure nazionale. Non solo, avevo fatto anche la delegata Rls, sempre dalla parte dei lavoratori, e mi sono sempre battuta per gli ideali, la tutela dei lavoratori e il rispetto delle regole.

Venivo da una realtà come Castelfiorentino, dove ero orgogliosamente cresciuta tra gente comune e vera.

Custodirò nel mio cuore moltissimi bei ricordi tra i quali: il caro signor baffo che mi ha sempre coccolata a suon di funghi porcini appena colti e verdurine fresche oppure il novantenne che mi diceva sempre "lo sai che son geloso!" e io puntualmente rispondevo "ma tu lo sai che amo solo te!" finendo tutto con una chiassosa risata.

Ricorderò anche il mio gruppo religioso che ogni domenica mattina si riuniva nella mia sala portando una ventata di gioia e serenità.

Non potrò mai dimenticare i “miei ragazzi”, che ho visto crescere e farsi una vita, e da dietro il bancone di un bar ho potuto “coccolare”, almeno in parte, i loro bambini. E non sono da meno le “bimbe della danza”: grandi, piccole ed anche i genitori.

Ai miei dolcissimi “Ragazzi Speciali” che con la loro presenza, hanno riempito il mio bar di aria pulita vanno i miei più’ cari e affettuosi saluti.

Ai miei amatissimi crocerossini....vi custodiro’ sempre nel mio cuore e sono molto orgogliosa di voi e del vostro prezioso contributo nella società, soprattutto in questo momento cosi’ diffile.

Della CdP, come simpaticamente la chiamano i ragazzi, ricorderò tutti quei clienti rispettosi e affettuosi, con i quali ho condiviso risate e chiacchere tra un caffè e un aperitivo.

E indipendentemente da certi soggetti, che solo a parole si vantano di seguire certi ideali, ai miei ragazzi ed a tutti voi, dico che ce l’ho messa tutta, avendo sempre avuto dei forti ideali di pace, diritti, giustizia, legalità e solidarietà.

Come alla maggior parte di noi, il Covid 19 mi ha portata ad una profonda riflessione e a ponderare, valutare e capire quali siano le cose veramente importanti e che hanno la priorità nella mia vita, cioè i miei affetti ed i miei valori. Vi saluto tutti rispettosamente, con orgoglio e a testa alta, ed auguro ad ognuno di voi di poter fare sempre la scelta migliore per la vostra vita".