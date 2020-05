È scomparsa la maestra Maria Novella Passaro. Insegnava alla 'Margherita Hack'

È scomparsa ieri, 14 maggio, la maestra della scuola primaria “Margherita Hack” di Bagnolo Maria Novella Passaro, 53 anni. Da tempo Maria Novella lottava contro un male incurabile, ma fino all'ultimo non si è arresa alla malattia, tanto che, chi la conosceva, ricorda come facesse le terapie in ospedale, e poi subito dopo, senza neppur un po' di riposo, corresse a scuola dai suoi amati alunni. Non a caso Maria Novella ha insegnato fino all'inizio di marzo nella classe 1 b di Bagnolo, prima che il Coronavirus non imponesse la chiusura di tutte le scuole. Una donna appassionata del suo lavoro, conosciutissima a Montemurlo dove aveva insegnato per quasi trent'anni prima alla scuola primaria “Anna Frank” di Oste e negli ultimi anni alla “Hack” di Bagnolo. Maria Novella aveva iniziato la sua carriera occupandosi di bambini con disabilità, facendo la maestra di sostegno e questa sua sensibilità verso le necessità e le difficoltà dei suoi studenti più bisognosi di speciali attenzioni, l'aveva riportata in classe quando aveva assunto il ruolo.

«Maria Novella Passaro era una di quelle donne che si possono fregiare davvero del titolo di “Maestra” con l'm maiuscola. – la ricorda il sindaco Simone Calamai- Una persona sempre disponibile con tutti, appassionata del suo lavoro, attenta ai bisogni degli alunni. I suoi “bambini” se li ricordava tutti anche a distanza di anni. A nome mio e di tutta l'amministrazione comunale mi stringo alla famiglia di Maria Novella in questo momento di dolore».

Maria Novella viveva a Oste con i genitori, mentre il fratello vive in Emilia Romagna. Maria Novella era molto conosciuta sul territorio ed era amata e benvoluta da tutti. La salma è rimasta esposta fino ad oggi pomeriggio 15 maggio alle cappelle del commiato della Misericordia e quindi è stato celebrato il funerale in forma ristretta nel rispetto delle disposizioni governative.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa