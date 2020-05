Emporio Sociale, consegnati doni dalla Croce Rossa

Consegnati beni di prima necessità all’Emporio Sociale di Quarrata: il Comitato di Piana Pistoiese ha consegnato all'emporio il materiale donato da vari benefattori alla Croce Rossa Italiana.

La consegna è avvenuta stamattina, alla presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Quarrata, Lia Colzi, del Presidente della CRI Piana Pistoiese, Claudio Cibella, del Delegato all’Area Sociale del Comitato, Laura Pezzino e del responsabile dell’Emporio Sociale, Daniele Bellini.

Il materiale consegnato, comprendente beni per l’igiene personale (saponette, spazzolini, dentifricio, schiuma da barba, deodoranti, lamette da barba, colluttorio, bagnoschiuma) oltre a detersivo per bucato e pavimenti, è stato distribuito nei giorni scorsi dal Comitato Regionale CRI Toscana a tutti i comitati locali per la sua distribuzione nei vati territori comunali.

Il comitato di Piana Pistoiese ha deciso di destinarlo all’Emporio Sociale che lo potrà quindi mettere a disposizione delle famiglie assistite sul territorio di Quarrata.

“Con questo gesto, il nostro Comitato ha voluto ribadire la sua attenzione verso i bisogni dei cittadini, in particolare per le fasce più deboli della popolazione – ha detto la delegata Laura Pezzino -. I beni essenziali non sono solo quelli alimentari, ma anche ciò che ci fa star bene con noi stessi e con gli altri”.

Il Comitato della Piana Pistoiese ha voluto sottolineare in questo modo l’impegno di Croce Rossa nel sostegno alla persona. La situazione economico-sociale, causata dall’attuale crisi, si fa sempre più impegnativa e spesso, nelle famiglie, si è costretti a dare priorità ai beni di prima necessità trascurando quelli dedicati alla cura della persona: l’emergenza, infatti, ci ha costretto ad abbandonare la sicurezza della nostra routine, ma nessuno dovrebbe essere obbligato a rinunciare anche alla cura di se stesso.