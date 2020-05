I Ristoratori Toscana incontrano l'Assessore Gianassi per gli spazi esterni

Oggi alle 13.15 Il "Gruppo Ristoratori Toscana", rappresentati dal loro Presidente e portavoce Pasquale Naccari, hanno incontrato l’Assessore alle Attività Produttive, Federico Gianassi. Oggetto dell’incontro la richiesta di tutelare in primis quelle attività che non hanno spazi esterni e, conseguentemente, ancor più penalizzate dalla situazione che si è creata a causa dell’emergenza epidemiologica.

L’incontro si è concentrato quindi sulla proposta di pedonalizzare alcune aree dal giovedì alla domenica e/o comunque di dare la possibilità di "installare" tavoli all’esterno anche negli altri giorni della settimana. Sono stati, altresì, affrontati gli argomenti relativi agli orari della ztl e a tutti gli spazi pubblici; “Non è stato dimenticato nessuno, neanche chi non potrà beneficiare delle istanze qui sopra promosse, infatti abbiamo chiesto al comune sostegno economico per alcuni casi estremi” afferma Pasquale Naccari Presidente del "Gruppo Ristoratori Toscana".

E’ stato realizzato un cronoprogramma che vede il termine del 1 Giugno p.v. e che parte lunedì 18 maggio con le linee guida generali per poter procedere alla realizzazione di progetti di pedonalizzazione secondo le varie zone e piazze della città tenendo in considerazione alcune criticità tra cui quelle legate alla sicurezza pubblica (passaggio mezzi di soccorso).

