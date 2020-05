Il Comune di Santa Maria a Monte avvia le candidature per l'organizzazione dei Centri estivi

In data odierna, anche in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 602 del 11/05/2020 il Comune di Santa Maria a Monte ha pubblicato un avviso finalizzato a ricercare candidature di soggetti interessati ad organizzare in sicurezza i Centri Estivi, campi solari e attività integrative a carattere educativo e ricreativo/ ludico , sul territorio comunale.

Il presente avviso “rappresenta un primo passo per ricercare operatori interessati, in modo tale che quando saranno emanate le disposizioni della regione e del governo in merito alle modalità organizzative e ai protocolli di sicurezza, saremmo pronti per poter far uscire la progettazione degli stessi e poter dare avvio ai centri estivi.” Questo è un passo necessario e importante in questa situazione dove la sospensione dei servizi educativi e scolastici ha determinato, e sta determinando tuttora, situazioni di "isolamento" che possono compromettere una crescita adeguata dei bambini e dei ragazzi”. dichiara il Sindaco Ilaria Parrella

“Vogliamo dare un supporto alle famiglie in questo momento difficile anche dal punto di vista educativo. L’obiettivo del progetto dei Centri Estivi e Campi Solari , in questa situazione di emergenza sanitaria a causa del Covid19, è quello di organizzare attività educative che si svolgeranno nel periodo estivo nella massima sicurezza per bambini e operatori. A tal proposito ricordo che l’avvio dell’attività ludico ricreativa è subordinata e condizionata alle decisioni del Governo/Regione in merito alla possibilità/tempistica di svolgimento dei Centri Estivi e al rispetto delle conseguenti ‘linee guida’ che dovranno delineare il modello organizzativo degli stessi. Invitiamo Enti del Terzo settore (art. 4 D. LGS 117/2017) che svolgono attività sportive, ricreative e culturali,Società commerciali e non, Enti pubblici e privati e Soggetti privati ( con senza e personalità giuridica) a presentare la domanda entro la data del 22/05/2020 scrivendo all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it In alternativa (per coloro che possiedono solo una casella di posta ordinaria) è possibile scrivere all'indirizzo email: e.biasci@comune.santamariaamonte.pi.it

Il bando e la domanda sono scaricabili sul sito del comune di Santa Maria a Monte. Dichiara il Vicesindaco e Assessore alle Politiche educative Manuela Del Grande.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte