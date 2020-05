Interruzione idrica programmata nel comune di Vicopisano

Acque SpA comunica che per consentire il collegamento di una nuova tubazione sulla rete di distribuzione nel comune di Vicopisano, mercoledì 20 maggio, dalle ore 8.30 alle 14, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica a San Giovanni alla Vena, La Botte, Barsiliana, Piano di Vico e Vicopisano paese, a eccezione del centro storico, di via Butese e della località il Tinto.

Per limitare i disagi agli utenti verrà allestito un servizio idrico sostitutivo tramite un’autobotte collocata in piazza Ferrucci, nell'area parcheggio davanti al plesso scolastico.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 21 maggio, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Il lavoro in oggetto fa parte di una serie di interventi propedeutici all'attivazione di due condotte idriche: una di adduzione, l’altra di distribuzione, entrambe della lunghezza di circa 750 metri. Queste tubazioni sono collocate sulla Strada Provinciale Vicarese, nel tratto compreso tra Rio Serezza (che verrà attraversato) e via Magellano. Grazie alla messa in esercizio di queste condotte, sarà possibile migliorare ulteriormente la qualità del servizio in termini di continuità e ridurre l’impatto di possibili guasti. L’intervento nel suo complesso ha previsto un investimento di circa 300mila euro.

Fonte: Acque SpA