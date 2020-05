Manifestazione commercio, Giglioli (Lega): "Solidali con i commercianti, sindaci manifestano contro il partito che rappresentano"

L’ennesima manifestazione del commercio con la partecipazione del sindaco che chiedono chiarezza e risorse alla Regione e al Governo è la dichiarazione ufficiale di resa.

Questa politica non rappresenta più neanche i suoi sindaci che sono costretti a manifestare contro il partito che rappresentano.

Preso atto di questa situazione grottesca, la mia solidarietà e condivisione va a tutto il tessuto socio economico che si è trovato senza risposte e senza soldi.

Poiché da tutte le sedi provengono gli inviti alla collaborazione, alle quali non mi sottraggo, ho richiesto ufficialmente un incontro con le categorie sindacali stamani presenti alla manifestazione per capire e confrontarsi in modo convergente su quello che credo sia l’interesse condiviso di qualsiasi rappresentanza politica.

Lo faccio anche in riferimento alla richiesta di istituzione di una commissione per il commercio già presentata come gruppo Consiliare.

Poiché sono certa che qualsiasi contributo in questo momento possa essere condiviso nell’interesse del futuro del tessuto produttivo del paese, ho fiducia che le mie richieste possano essere accolte a dimostrazione che la collaborazione è necessario che sia condivisa.

Susi Giglioli capogruppo Lega Castelfiorentino