Cadavere rinvenuto a Pietrasanta, è del 57enne scomparso da una settimana

Dopo 8 giorni dall'inizio delle ricerche, è stato trovato il corpo senza vita del 57enne disperso a Pietrasanta. I vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere in zona Pontenuovo, in un fossato nascosto da un canneto. Si è giunti al ritrovamento del corpo mediante la perlustrazione di canali della rete delle acque reflue, anche dei tratti intubati con tecniche ed attrezzature fluviali. Sono in corso da parte degli inquirenti le indagini per ricostruire l’accaduto. Le operazioni di ricerca hanno visto impegnati oltre ai vigili del fuoco, i Carabinieri, la Polizia Municipale, personale della protezione civile, volontari, oltre ad amici e parenti.