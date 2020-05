Pisa città ideale, lanciato il concorso fotografico: in palio un monopattino elettrico

È iniziato oggi (15 maggio) il contest fotografico “Pisa città ideale” che il Comune di Pisa ha lanciato tramite i propri canali Social (Facebook, Instagram, Twitter) per coinvolgere appassionati di fotografia, principianti o professionisti, pisani di nascita o di adozione, nella valorizzazione della città, dai monumenti noti nel mondo agli angoli più sconosciuti e intimi.

Chiunque potrà partecipare inviando i propri scatti. Il soggetto è libero, dalle strade, piazze e monumenti della città, al litorale pisano, al Parco di San Rossore. A scegliere le immagini che comporranno il racconto per immagini di “Pisa città ideale” sarà una commissione di esperti composta dal celebre fotoreporter Massimo Sestini, in qualità di presidente, Fabio Muzzi, fotografo de Il Tirreno, e Andrea Valtriani, fotografo de La Nazione. Le 10 immagini scelte potranno essere utilizzate per la campagna di promozione dell’estate 2020.

Per partecipare c’è tempo fino a sabato 30 maggio, sarà sufficiente inviare fino a un massimo di 10 fotografie che descrivano a pieno l’anima più segreta della città. Ogni foto dovrà essere accompagnata da un titolo e una breve didascalia. Le foto andranno inviate, in risoluzione idonea, a ufficiostampa@comune.pisa.it

Le 10 fotografie selezionate dalla commissione saranno sottoposte anche al giudizio degli utenti dei canali Social del Comune di Pisa per decretare la fotografia vincitrice della prima edizione del #PisaContestPhoto “Pisa città ideale”, in palio un monopattino elettrico, donato da Pisamo srl, azienda per la mobilità del Comune di Pisa.

Regolamento Contest Photo “Pisa città ideale”

ORGANIZZATORI

Il contest fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dal Comune di Pisa senza alcun scopo di lucro, con la sola finalità della promozione del suo territorio.

TEMA

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, una città che può essere scoperta e riscoperta. La città di Pisa e il suo territorio con le sue pluralità di vita, di storia, di arte, con i suoi ritmi e intrecci di relazioni può essere visitata frettolosamente oppure ammirata, vissuta, amata, ricordata. Ogni città per quanto famosa nel mondo può offrire a chi la osserva l’occasione di essere riscoperta, guardando con occhi nuovi oltre i luoghi comuni, cercando un altro punto di vista.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare fino a un massimo di 10 fotografie. Sono esclusi dalla gara i componenti della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi, in formato JPEG (jpg), salvato a 10, con dimensioni finali di lato maggiore di 35 cm. L'intervento digitale sulle Opere/Immagini fotografiche è consentito limitatamente alla ottimizzazione dell'immagine. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer o laddove l'intervento creativo di ottimizzazione fotografica risulti o sia ritenuto di elaborazione o manipolazione. Ogni immagine deve avere il numero progressivo, essere titolata e accompagnata da una brevissima didascalia. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE

La consegna delle opere potrà avvenire con le seguenti modalità e entro la data del 30 maggio 2020: online attraverso Wetransfer.com all’indirizzo di posta elettronica ufficiostampa@comune.pisa.it. Dovrà essere allegato anche un file formato .txt contenente il titolo e la breve descrizione dell’opera e una breve biografia dell’autore.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione, composta da professionisti del settore, selezionerà 10 fotografie che meglio esprimeranno il tema del Contest. Il giudizio della commissione è insindacabile. Le 10 fotografie selezionate saranno poi sottoposte al giudizio degli utenti dei canali Social del Comune di Pisa per decretare la fotografia vincitrice della prima edizione del #PisaContestPhoto “Pisa città ideale”.

PREMI

L’autore della fotografia vincitrice del contest “Pisa città ideale”” riceverà in premio un monopattino elettrico, donato da Pisamo srl, azienda per la mobilità del Comune di Pisa, oltre alla possibilità di utilizzo della foto nell’ambito della campagna di promozione dell’estate 2020.

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara, inoltre, di essere unico autore delle immagini inviate, quindi detentore unico di tutti i diritti, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia, nel caso, ottenuta.

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Amministrazione Comunale comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, e con la trasmissione/invio delle stesse al Contest Photo autorizza permanentemente ed espressamente l'organizzazione alla riproduzione su qualsiasi forma delle immagini inviate, per le finalità cui sopra descritte, senza finalità alcuna di lucro, avendo cura sempre di citare il nome dell'autore come previsto dalla Legge 633/41 sul Diritto d'Autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà restituito.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa