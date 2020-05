Un 23enne nigeriano è stato arrestato dai carabinieri del Norm di Firenze nei pressi di via Faentina. Il giovane era scappato alla vista degli uomini in divisa, questi hanno dovuto faticare non poco per bloccarlo e controllarlo. Durante la fuga a piedi, il giovane ha lanciato un involucro che poi si è scoperto contenere 46 g di cocaina divisa in 35 dosi. Indosso il ragazzo aveva anche 10mila euro in contanti. Tutto è stato sottoposto a sequestro.