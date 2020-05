Scatta una foto e raccontaci Figline e Incisa Valdarno: l’idea per celebrare il 2 giugno a distanza

Anche la tradizionale Festa della Repubblica, che si celebra tradizionalmente in piazza Ficino con uno spettacolo musicale e pirotecnico, non potrà tenersi quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Per celebrare comunque questa importante ricorrenza, però, la Presidenza del Consiglio comunale insieme al Servizio Cultura e Marketing territoriale di Figline e Incisa Valdarno promuove la realizzazione di un “video condiviso” con tutta la cittadinanza.

L’idea è quella di scattare una foto simbolo del proprio periodo di “quarantena”, dovuto al lockdown nazionale, e di inviarla entro il 20 maggio via mail a cultura@comunefiv.it (indicando nome, cognome ed età). Tutte le foto saranno utilizzate per la realizzazione di una testimonianza, formato video, di come i cittadini di Figline e Incisa Valdarno hanno vissuto questo particolare momento storico. Il video sarà pubblicato il 2 giugno sul canale YouTube del Comune (http://bit.ly/canaleYoutubeFIV) e sul profilo Facebook istituzionale (https://www.facebook.com/comunefiglineincisa/).

“Non poterci incontrare fisicamente in piazza Ficino per condividere una così importante ricorrenza nazionale dispiace profondamente – spiega la Presidente del Consiglio comunale, Silvia Fossati -. In collaborazione con gli uffici comunali, che colgo l’occasione di ringraziare, abbiamo quindi pensato ad un modo per restare uniti anche a distanza e per consentire la condivisione di un momento che, sicuramente, è stato difficile per tutti. Invito quindi tutti i cittadini a partecipare a questa iniziativa che ci consentirà di conservare una testimonianza video-fotografica di questi difficili mesi. Noi, come Comune, abbiamo scelto l’immagine simbolo dello sbandieratore del giorno di Pasqua, che rappresenta un momento di forte coesione della comunità e di cui ringraziamo ancora una volta gli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa