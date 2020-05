Sentiero degli Etruschi a Signa, approvati interventi di miglioramento

Si è svolto ieri sera il primo Consiglio Comunale in live streaming su YouTube del Comune di Signa, durante il quale – fra i tanti punti discussi – è stato approvato il provvedimento che prevede l'attuazione di una serie di interventi per il miglioramento del tracciato del Sentiero Etrusco sull’area comunale. Fra le azioni previste, il potenziamento della percorribilità del sentiero e la creazione di alcune aree sosta che comprendano anche il recupero degli antichi lavatoi di via di Citerna.

Il percorso, finanziato nella cartellazione dalla Città Metropolitana, si sviluppa in un itinerario storico-conoscitivo che collega aree importanti della civiltà etrusca a nord dell’Arno: dal sito archeologico di Comeana, il sentiero si snoda infatti attraverso una parte della piana di Lecore e attraversa la collina di Signa fino al Parco dei Renai, dove si collega con la pista ciclabile dell’Arno.

Oltre ai ritrovamenti archeologici dei Renai, di Lecore e del Castello di Signa che hanno permesso la realizzazione di un Antiquarium, Signa si avvale dell’importanza della sua posizione geografica che la definisce cerniera fra le aree archeologiche di Fiesole e Monte Albano.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire a valorizzare una fra le più antiche ed importanti aree del nostro territorio”, dice il sindaco Fossi. “Vogliamo offrire ai cittadini la possibilità di percorrere e godere di un sentiero storico importante che rientra fra i più significativi percorsi viari dell’area metropolitana”.

Fonte: Comune di Signa