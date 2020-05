Fase 2, Silvestro (IV): "Serve concretezza, non solo pacche sulle spalle"

"In questa emergenza Covid-19 servono risposte concrete, non solo conforto a parole". A nome di Italia Viva Comprensorio del Cuoio, lo afferma il coordinatore del comitato santacrocese Simone Silvestro. In vista della ripresa IV vuole infatti tenere alta l'attenzione e non far mancare l'apporto a commercianti e artigiani, e non solo.

"Ho avuto un'esperienza che mi ha toccato il cuore. L'altro giorno una signora che ha un'attività mi ha chiesto lumi sulla ripresa, perché non sa come fare a andare avanti. Mi ha dato una spinta, perché tutto deve cambiare qui e ora. La politica non è solo pacche sulle spalle; chi ha governato finora ha fallito. Non bisogna essere complici dell'indifferenza" ammette Silvestro.

Sempre il coordinatore santacrocese: "Non è stato fatto abbastanza per le persone che sono in difficoltà. Per questo motivo ho parlato col consigliere regionale Scaramelli a proposito di ascensore sociale, ma anche di più fondi per l'edilizia popolare e per le borse di studio. Come Italia Viva ci muoviamo a livello nazionale e locale per supportare chi ha bisogno, vogliamo farlo concretamente. Il Governo poteva fare una serie di risposta, vogliamo sensibilizzarlo. Ora servono coraggio e attributi. Bisogna pensare a chi non ha uno stipendio garantito".

Silvestro prosegue: "Italia Viva non è indifferente a questi problemi. Possiamo collaborare con le altre forze politiche. Non ho paura dei meriti da condividere, ma di meritarmeli. Da questo dobbiamo ripartire".

Ripartire, anche a livello locale: "L'economia deve riprendere. Come Italia Viva ci stiamo muovendo nel Cuoio e stiamo ascoltando le proposte, siamo in contatto con la realtà. Vogliamo fare anche un'opera di sensibilizzazione su questi temi".