SuperEnalotto, Camaiore a segno con due 5, vincita anche a Massa

Toscana protagonista nel concorso di ieri sera del SuperEnalotto. Tre le vincite in regione, tutte in Versilia. Protagonista assoluta è stata Camaiore, in provincia di Lucca, con due 5 da 14.958,78 ciascuno, centrati grazie a due schedine giocate in due differenti ricevitorie.

Una terza vincita con un 5 è stata, infine, centrata a Massa.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 39,8 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014, con 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.

Fonte: Ufficio Stampa