Vescovo Migliavacca riparte da Fucecchio, due mesi dopo la chiusura delle chiese

Per il Vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca, le celebrazioni con il popolo si erano bruscamente interrotte, potremmo dire, proprio sul più bello proprio qui a Fucecchio. Domenica 8 Marzo doveva terminare, con una grande giornata di festa, la visita pastorale nella nostra parrocchia e in tutta la nostra unità pastorale.

Terminata la celebrazione della messa nella chiesa a Le Botteghe, lo raggiunse una telefonata del cardinale Arcivescovo di Firenze che comunicava il decreto della sospensione delle celebrazioni e la chiusura delle chiese. Tutti raggelarono. Fu l’inizio di questo periodo che tutti abbiamo vissuto fino ad ora, fu come ascoltare un insolito “extra omnes”, che potremmo tradurre convenientemente con “tutti in casa”.

Dopo oltre due mesi, il Vescovo Andrea in accordo con l’Arciprete di Fucecchio don Andrea, ha pensato di ritornare dove tutto si era interrotto bruscamente per celebrare l’ultima Messa a porte chiuse. Siamo veramente lieti di accogliere il Vescovo in questa particolare circostanza perché sicuri che la sua parola, scaturita sempre dall’insegnamento del Vangelo, sarà d’incoraggiamento per tutti ad intraprendere questo nuovo e graduale cammino affinché la Chiesa possa tornare ad essere assemblea di fratelli che vivono la vera Comunione.

In molte occasioni il Vescovo si è espresso con gratitudine per tutto ciò che le parrocchie hanno offerto in questo tempo di coronavirus permettendo, con questo modo insolito dei social, di mettere in pratica le parole di Papa Francesco che è sempre stato desideroso di vedere una “Chiesa in uscita”.

Su questa scia la parrocchia della Collegiata è stata la prima a far si che i fedeli potessero sentirsi parte della stessa famiglia di credenti e immediatamente dal 9 marzo ha trasmesso ininterrottamente attraverso la sua pagina Facebook, tutto ciò che solitamente veniva celebrato in Parrocchia. Le dirette social sono state un modo per entrare in tantissime case annunciando la Parola di Dio che speriamo possa diventare seme fecondo per la nostra comunità e per il mondo con il desiderio di poter tornare quanto prima a stare insieme senza mascherina e senza guanti.

Fonte: Parrocchia della Collegiata di Fucecchio