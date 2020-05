Giornalismo e molto altro, videoconferenza aperta con gli studenti della 'Vanghetti'

Una lezione a distanza sulla scrittura efficace e su come scrivere un articolo di giornale. Questa mattina 45 ragazzi di alcune classi della scuola 'Vanghetti' di Empoli hanno partecipato in videoconferenza con il direttore di gonews.it e Clivo News Elia Billero. Più di un'ora di lezione, una fetta di questo tempo è stato dedicato alle domande dei ragazzi che hanno riguardato in particolar modo le fake news, la chiusura delle scuole causa pandemia e alcuni consigli per il giornalino scolastico. Tra i tanti consigli, oltre alle regole base del giornalismo, anche qualche approccio allo studio 'alternativo': "Cercate di trovare un aspetto che vi piace in quello che scrivete, anche se il tema non vi piace particolarmente. Sarà un modo per approfondire le vostre competenze e vi tornerà utile anche in futuro". Il direttore ringrazia la dirigente scolastica Grazia Mazzoni e la professoressa Ilenia Castaldi per l'attenzione verso il mondo dell'informazione.