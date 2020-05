Coronavirus, a Firenze diminuiscono i cittadini in quarantena da 2mila a 646

Altre novità significative riguardano il centro tecnico di Coverciano dove l'attività è terminata: sempre due settimane fa si era arrivati a 49 presenze. Stessa cosa al campo di viale Guidoni dove negli scorsi giorni c’erano altri 24 cittadini in quarantena.

“I dati sono confortanti - ha sottolineato la vicesindaca e assessora alla protezione civile Cristina Giachi - naturalmente i nostri operatori, insieme ai volontari, proseguono il loro prezioso lavoro. Lo stato di allerta del 25 febbraio non è cessato e la centrale operativa resta aperta 24 ore su 24”.

Proprio la centrale operativa ha visto una diminuzione delle chiamate ricevute: ora sono circa un’ottantina al giorno a differenza di oltre duecento. Importante rimane anche la distribuzione delle mascherine ai soggetti fragili.

La protezione civile comunale ha allestito, insieme all’asl, le strutture campali in lungarno Santarosa per l’effettuazione dei tamponi ‘drive through’. Questo sistema permette di effettuare il tampone oro-faringeo per verificare la propria positività o meno al coronavirus recandosi in auto in un centro prelievi all’aperto e senza scendere alla propria auto.