Nel primo pomeriggio di oggi un uomo è deceduto dopo essere rimasto sotto un trattore. È successo nel Comune di Lastra a Signa, in località Malmantile. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest e il personale sanitario del 118, che ha constatato il decesso dell'uomo.