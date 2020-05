Inchiesta Sas, i commenti del centrodestra fiorentino

“Oggi per noi sarebbe troppo facile dire che lo avevamo detto - dichiarano Bussolin e Scipioni -; avevamo detto sin dall'inizio che i vertici Sas avrebbero dovuto dimettersi. Avevamo detto sin dall'inizio che l'opposizione doveva poter vigilare dall'interno dei cda sul comportamento delle società partecipate per evitare che divenissero entità consociate. È incredibile che la giunta Nardella si sia voluta incaponire nel mantenere questi dirigenti che per ovvi motivi di opportunità politica avrebbero dovuto avere il buon gusto di lasciare la loro poltrona. Rimaniamo garantisti e posto che l'inchiesta giudiziaria deve fare il suo corso riteniamo che alla luce dei fatti non si possa far finta di niente".

"Tutti i nomi coinvolti nell’inchiesta - concludono Bussolin e Scipioni - sono al loro posto, non certo una bella immagine per Firenze né di trasparenza per Palazzo Vecchio. È necessaria una presa di distanza netta da tutte le persone coinvolte per tutelare l'immagine della Città”.