Riapertura delle attività, Lega Ponsacco: "Amministrazione non dimentichi i commercianti ambulanti"

In considerazione dell’accordo Governo – Regioni sulla condivisione delle linee guida inerenti la riapertura delle attività commerciali e produttive (quali ristoranti, bar , balneazione, strutture ricettive, servizi alla persona, commercio al dettaglio, mercati e fiere, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, musei e biblioteche), per le quali l’esecutivo è in procinto di emanare un quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle suddette attività, confidiamo che l’amministrazione non si dimentichi dei commercianti ambulanti.

Sulla scorta delle misure positivamente sperimentate con la riapertura parziale (alle attività di beni alimentari o comunque consentite dai decreti ministeriali) e con l’adozione delle suddette linee guida, siamo convinti che il mercato potrà aprire definitivamente a tutti gli ambulanti e svolgersi in tutta sicurezza.

Diversamente si assisterebbe ad una iniqua ed ingiusta disparità di trattamento tra le attività commerciali esercitate dagli ambulanti e quelle esercitate in locali al chiuso autorizzate a riaprire o mai fatte chiudere.

Ciò detto invitiamo il Sindaco, la Giunta Comunale e l’assessore di riferimento a valutare quanto sopra sottoposto alla loro attenzione al fine di consentire la riapertura integrale del prossimo mercato del 20.05.2020.

Fonte: Lega Ponsacco