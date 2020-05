Tragedia nell'Aretino: un bambino di tre anni è caduto dal terzo piano di una palazzina in centro storico ad Arezzo. Nonostante l'elisoccorso giunto per il ricovero al Meyer di Firenze, per il piccolo non c'è stato niente da fare. Il grave fatto è avvenuto ieri sera attorno alle 22. Presenti sul posto anche la polizia.

Il bambino era il secondogenito dell'ex calciatore Francesco Bacis. L'ex difensore ha giocato nella Fiorentina e nell'Arezzo e ha anche allenato gli amaranto in due occasioni. Originario di Bergamo, Francesco Bacis si era stabilito da tempo proprio ad Arezzo, assieme alla moglie e ai figli.