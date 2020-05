Rapinata e colpita da uno schiaffo, 29enne in manette

Dopo averle tolto di mano con violenza il cellulare, l'ha colpita con uno schiaffo in faccia quando lei ha tentato di fermarla. Per questo un 29enne somalo è stato arrestato dai carabinieri per rapina nei confronti di una 59enne fiorentina. Il fatto è avvenuto ieri alle 20 in piazza Indipendenza a Firenze. La vittima ha cercato di fermare il 29enne che nel tentativo di darsi alla fuga, prima l'ha insultata e poi aggredita. La donna ha riportato lievi lesioni, giudicate guaribili in cinque giorni al pronto soccorso di Santa Maria Nuova.