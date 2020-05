Suolo pubblico gratuito, il Comune di Vinci: "Già pronti fino a ottobre"

L'amministrazione comunale di Vinci informa che, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto Decreto Rilancio, è già pronta la determina comunale per accogliere, a partire dall'entrata in vigore del decreto legge, la presentazione delle domande relative all'utilizzo gratuito del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi.

La gratuità sarà valida fino al 31 ottobre 2020, tuttavia questa Amministrazione comunale sta valutando la possibilità di prolungarla oltre tale data e di ampliarla anche ad altre attività produttive, sempre nei limiti che saranno consentiti dalla normativa.

Le modalità di presentazione della domanda saranno comunicate non appena la nuova normativa sarà emanata.

Fonte: Comune di Vinci