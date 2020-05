Illuminazione pubblica, un numero verde per segnalare i guasti a Castelfiorentino

Un numero verde per segnalare i guasti all’illuminazione pubblica, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. Di fronte a un guasto, basterà contattare il numero 800 88 9333 e un operatore prenderà in carico la segnalazione, attivandosi subito per risolvere il problema. A rispondere saranno gli addetti al servizio di Toscana Energia Green, società alla quale il Comune di Castelfiorentino (nell’ambito del Project Financing presentato all’inizio di quest’anno) ha dato in concessione la gestione di tutti i servizi energetici integratici, tra cui il servizio di illuminazione pubblica.

In particolare, il project financing comprende un investimento stimato di oltre 2.500.000 euro su tutti gli impianti (luce e gas, a fronte di un canone annuale di circa 225.000 euro + IVA da parte del Comune), che porterà a una riduzione del 65% dei consumi elettrici e di oltre il 20% sul riscaldamento. Nel dettaglio, le operazioni di efficientamento previste per il servizio di illuminazione pubblica comprendono oltre l’80% degli impianti di pubblica illuminazione presenti nel territorio comunale e la sostituzione di 2.606 corpi illuminanti deteriorati o non efficienti, su un parco lampade totale censito di 3.160 unità. I nuovi punti luce impiegheranno la tecnologia LED.

“La sostituzione dei corpi illuminanti – sottolinea il sindaco, Alessio Falorni – sta andando avanti e dovrebbe concludersi nelle prime settimane del 2021. A regime, otterremo un risparmio considerevole sui consumi, che potremo destinare in parte al potenziamento dell’illuminazione pubblica, attraverso l’installazione di nuovi punti luce”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa