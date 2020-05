INcautaMENTE, videomaker insieme per un lockdown creativo. Pinolo è il primo spettacolo lanciato

La quarantena come occasione per sperimentare nuovi linguaggi dell'arte. In Valdelsa è nato INcautaMENTE, un gruppo di lavoro formatosi durante il lockdown con Daniele Sacchi e Gabriele Gatti come fondatori. I due videomaker hanno deciso di fondare un progetto per dare visibilità e nuovi mezzi espressivi ad artisti, associazioni culturali, teatri, ma presto anche attività commerciali ed imprese.

Il primo sodalizio è natocon il Teatro delle Dodici Lune di Italo Pecoretti. Scelta la data simbolica del 3 maggio per realizzare la prima trasmissione in diretta streaming, INcautaMENTE inizierà il percorso tecnico espressivo che porterà la comunicazione dal livello 0, rappresentato da questa prima diretta streaming, al livello 3 che cambierà il modo di fruire il teatro,

la musica, le conferenze attraverso la comunicazione digitale.

La prima produzione è lo spettacolo dei burattini “Pinolo”, opera in 4 atti. Il Primo atto è stato trasmesso live da Certaldo il giorno 03-05-20 in diretta streaming su Facebook e YouTube.

Lo spettacolo che parla di Fame, Amore e Morte verrà trasmesso ad episodi. I restanti tre sono stati prodotti successivamente e permetteranno di esplorare vari linguaggi grazie alla collaborazione con il Teatro delle Dodici Lune. In programma un Doc sul teatro dei burattini, una trasmissione con Live Performance di compagnie mondiali, una incontro con il pubblico e la possibilità di fare domande al Protagonista della commedia Pinolo, una Fiction e molto altro ancora.

Fulcro dell’intero progetto è il contatto, che presto diventerà bidirezionale, con il pubblico. Il progetto si trova su Facebook alla pagina INcautaMENTE, su Instagram e sul sito incautamente.it. Per info scrivere a info@incautamente.it per essere aggiornati sul progetto.