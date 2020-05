Liberati 52 pastori tedeschi, sono pronti per l'adozione

La Gunther Rescue Sb ha adottato 52 cani dopo un sequestro giudiziario. Questa mattina, 18 maggio, le volontarie che negli ultimi mesi si erano prese cura dei 52 cani da pastore tedesco coinvolti in un sequestro giudiziario, hanno potuto festeggiare: la procura di Pisa ha affidato gli animali al gruppo Gunther, fondato dall'industriale farmaceutico Maurizio Mian, dove prestano servizio di volontariato Ginevra e Francesca.

I cani erano stati sequestrati nella struttura che li accoglieva a Filettole di Vecchiano, in provincia di Pisa, dove i cani vivevano in condizioni incompatibili con la loro natura.

Il gruppo Gunther "ha chiesto e ottenuto dalla procura di Pisa l'assegnazione dei cani sequestrati e la possibilità di mettere a loro disposizione personale volontario che li accudisse durante il sequestro giudiziario". Ora per i cani, dopo il dissequestro, comincia una nuova vita: la Gunther Rescue Sb, società di Mian amministrata da Angelo Margelli, ha avviato l'operazione di presa in carico in attesa dell'adozione. Una quindicina dei 52 pastori tedeschi sequestrati , tra i 2 e i 13 anni di età, hanno già trovato famiglie disponibili ad accoglierli.