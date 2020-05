Ruba piante e mangime per animali: denunciato 56enne. Trovate anche munizioni: nei guai il figlio

È stato denunciato dai carabinieri perché ha rubato in un negozio di prodotti agricoli a Greve in Chianti. Il protagonista, un 56enne originario dell'Albania, ha portato via numerose piante e confezioni di mangime per animali, ma è stato ripreso dalle immagini di vidosorveglianza che lo hanno incastrato. La refurtiva è stata recuperata.Durante la perquisizione a casa sua, inoltre, è stato denunciato anche il figlio di 30 anni, il quale aveva in suo possesso 430 munizioni detenute illecitamente.