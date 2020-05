Chiude ultimo reparto Covid all'ospedale di Empoli

Domani mattina chiuderà l'ultimo dei reparti Covid19 che erano stati allestiti nel nostro Ospedale San Giuseppe. Ad annunciarlo con un post il sindaco di Empoli Brenda Barnini su Facebook. Ecco quanto riportato sul social network:

"Questo risultato è merito di un grande lavoro di squadra che ha visto in prima linea per due mesi tutto il personale sanitario ospedaliero e territoriale, tutti i Sindaci dei 15 Comuni dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno, le associazioni, il sistema della Protezione civile, le forze dell'ordine, la nostra Polizia Municipale e soprattutto tutti i cittadini che hanno usato il massimo senso di responsabilità per stare alle regole e contenere il più possibile la diffusione del contagio.

Adesso che siamo entrati pienamente nella fase due di riapertura dobbiamo far tesoro di ciò che abbiamo imparato nella fase uno perché nessuno di noi si renda colpevole dell'eventuale e funesta riapertura di quei reparti che oggi vengono chiusi".