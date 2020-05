Coronavirus, Asl Nord Ovest: un decesso in due giorni, è di Forcoli

Nella comunicazione di oggi (martedì 19 maggio 2020), Asl Nord Ovest riporta esclusivamente le informazioni su guariti, decessi, ricoveri Covid e persone in isolamento domiciliare.

Questo anche in considerazione della costante riduzione del numero dei nuovi positivi.

Nel bollettino di domani - mercoledì 20 maggio - sarà presente il dettaglio dei nuovi casi positivi (del 19 e 20 maggio) suddivisi per Zona e per Comune di residenza.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrate ad oggi 1897 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2963 guariti.

Tra ieri ed oggi sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si è verificato un decesso:

donna di 91 di anni di Forcoli.

Si ribadisce che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest - 38 di cui 9 in Terapia intensiva, quindi in costante diminuzione.

In base al monitoraggio giornaliero sono infine 4.141 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Fonte: Azienda Usl Toscana nord ovest - Ufficio stampa