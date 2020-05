Fase 2, FdI: "Difendiamo le nostre eccellenze regionali"

“Adesso che finalmente tutto sta ripartendo -spiega Elena Ganugi vice responsabile regionale di Fratelli d'Italia del Dipartimento Agricoltura con delega alle Eccellenze Toscane- abbiamo sentito la necessità come partito di lanciare un messaggio forte a difesa delle nostre eccellenze. In questo momento di difficoltà economica siamo convinti più che mai che la via per uscire dalla crisi passi attraverso tutte quelle produzioni che, anche se di nicchia, fanno la differenza tra il nostro territorio ed il resto del Mondo. Insieme al coordinatore regionale Francesco Torselli e ai coordinatori dei dipartimenti, Marina Staccioli e Gianni Martinucci, come eccellenze toscane abbiamo dato vita a un Video in cui sono ricordate, divise per provincia, alcune delle peculiarità che caratterizzano la nostra Regione. Sono l’esempio di un mondo molto più ampio su cui in questo momento dobbiamo gettare le fondamenta di una ripartenza che dovrà vederle tutte protagoniste”."Ogni regione italiana è unica nella sua bellezza. La Toscana è famosa per la sua storia, le sue tradizioni, le città d’arte e il paesaggio incantevole che attraggono da sempre turisti da tutto il mondo. In questa fase, in cui il turismo ha bisogno di nuova energia, la Toscana dovrà puntare tutto sulle sue eccellenze, in sostanza valorizzare ogni sua risorsa e ripartire da ciò che la rende celebre nel mondo" dichiara il vice presidente del Dipartimento Eccellenze Italiane di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione.

Fonte: Ufficio stampa