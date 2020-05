Impianti sportivi ed emergenza Covid-19, Cellai (FI): "Centrale il tema della proroga delle concessioni"

“Siamo soddisfatti della risposta dell’assessore allo sport Guccione sull’impegno del Comune a fianco delle società sportive per la gestione degli impianti. Ora lavoriamo insieme per raggiungere i risultati”. Questo il commento del capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai a margine del consiglio comunale.

Il capogruppo azzurro aveva presentato una domanda di attualità per sapere se il Comune giudicasse positivamente la previsione del decreto rilancio di prorogare la durata delle attuali concessioni di gestione degli impianti sportivi comunali e se si intenda fare una proposta uniforme in merito. Inoltre, se il contributo per il pagamento delle utenze, seppure ridotto ad un terzo, è stato effettivamente liquidato; come si intende sostenere le modalità di pagamento delle utenze degli impianti sportivi comunali a fronte di una diminuzione del contributo di compartecipazione comunale che si dovesse confermare per l’intero anno 2020.

“Centrale è il tema della proroga delle concessioni. È ovvio che chi oggi si accinge a fare investimenti per riprendere le attività può farlo solo a fronte di un più lungo periodo di concessione che consenta di recuperare, anche solo parzialmente, i danni subiti a causa della lunga chiusura per l’emergenza sanitaria” sottolinea Cellai.

“Quello dello sport di base è un settore che dobbiamo tutelare con proposte concrete – conclude l’esponente del centrodestra – perché il rischio che molte società non riaprano è alto. Adesso dobbiamo lavorare insieme, anche attraverso la commissione sport e il presidente Giorgetti, per tutelare chi tiene vive queste importanti realtà e chi ci lavora”.

Fonte: Forza Italia