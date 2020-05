La Seti Group di Calcinaia dona al Comune in termoscanner a infrarossi

Abbiamo segnalato la grande generosità mostrata, durante tutto il periodo di emergenza epidemiologica, da aziende e privati cittadini del nostro territorio che non hanno lesinato nel fornire dispositivi di sicurezza ai volontari della Protezione Civile e degli Ospedali, ma anche generi alimentari e di conforto ai nuclei familiari resi più fragili dalla pandemia.

Gesti di altruismo che si sono susseguiti senza conoscere sosta nel corso dei due mesi di lockdown e che sembrano voler proseguire anche nella cosiddetta fase 2.

La ditta SETI Group Impianti di Calcinaia ha infatti donato al Comune un termoscanner a infrarossi che sarà utilizzato assieme a quello regalato da “Risparmi e conviene” per misurare la temperatura di tutti i cittadini che hanno preso appuntamento per il ricevimento, per avere informazioni o per ritirare/consegnare libri in Biblioteca come preannunciato in questa notizia.

Il termoscanner è stato donato dai titolari della ditta SETI Impianti nella mattina di Sabato 16 Maggio al Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi che non ha nascosto la sua soddisfazione per questo bel gesto: “Tengo a ringraziare personalmente la ditta SETI Impianti per la preziosa donazione effettuata al Comune e particolarmente apprezzata. In un periodo in cui siamo alle prese con molte sollecitazioni di ogni tipo, è confortante sapere che ci sono aziende del nostro territorio che in maniera volontaria e gratuita offrono la loro collaborazione per fare in modo che l’amministrazione possa garantire ai cittadini di usufruire dei servizi comunali in tutta sicurezza e agli stessi dipendenti di lavorare senza timore. Un altro esempio di come la nostra comunità sia capace di unirsi e ritrovarsi in momenti di difficoltà e dare una mano. Grazie ancora a SETI per questo gradito regalo”.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio Stampa