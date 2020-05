Riapre la Biblioteca, ma continuano le attività online

La biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ da ieri, lunedì 18 maggio, è aperta al pubblico per i soli servizi di prestito e restituzione, ma non smette di far compagnia agli utenti con una ricca offerta di appuntamenti online. È già iniziata una nuova settimana di letture, laboratori, informazioni e incontri virtuali.

Ecco alcuni degli appuntamenti in programma.

PER ADULTI

#LABORATORIO DI ARTETERAPIA: laboratori di segno e colore per imparare a raccontarsi e regalarsi qualche momento di relax e benessere. L'esperta in arteterapia Ivana Bonomonte vi aspetta mercoledì alle 17.

Tappeto emotivo (materiali necessari: supporto carta da pacchi formato grande, colori a tempera, cere ad olio, matite colorate, pennarelli, colla, tessuti, bottoni, quotidiani, riviste, forbici e materiali da riciclo di ogni genere e forma)

#PILLOLE DIGITALI: due appuntamenti con la tecnologia, le applicazioni, le risorse digitali per accedere ai servizi della biblioteca e agli altri servizi culturali (ma non solo). Il bibliotecario Gianni Paci vi aspetta con i suoi consigli il martedì e giovedì alle 15.

@martedì 19: Google Meet, per connettersi e collaborare

@giovedì 21: Trio. Il sistema di web learning della Regione Toscana

PER BAMBINI

#CONSIGLI D'AUTORE

I più amati autori della letteratura per ragazzi consigliano ai loro lettori (e non solo) i loro libri preferiti! Imperdibili ed evergreen... direttamente dalle loro librerie. Se vi piacciono i loro libri, non potrete che amare quelli che consigliano! Un modo per allargare i propri orizzonti di lettura, facendosi consigliare da chi ha tutta la nostra fiducia. L'appuntamento è giovedì alle 11.

#UN LIBRO AL GIORNO... toglie la noia di torno: laboratori creativi per bambini dai 4 agli 8 anni a partire dal libro. Le bibliotecarie esperte di letteratura per ragazzi Claudia Ciolli e Antonella Toso, che i bambini conoscono ormai da anni, accompagnano divertenti letture con idee creative da realizzare in poche semplici mosse!

Gli appuntamenti della prossima settimana sono:

@martedì 19, alle 11: Il libro gatto, topo, ragno, formica ispirato al libro "Il libro Gatto" di Silvia Borando

@mercoledì 20, alle 11: Il meraviglioso mondo delle api, ispirato alla giornata mondiale delle api

@giovedì 21, alle 17: Sono felice, sono triste ...ispirato al libro “Buone notizie brutte notizie” di Jeff Mack

@venerdì 22, alle 11: Piccoli detective ispirato al libro "1001 attività per raccontare esplorare giocare creare con i libri" di Philippe Brasseur

@sabato 23, alle 11: Bravo anatroccolo! ispirato al libro "Bravo" di Leen Van Durme

#LETTURE SCOUT: il consueto appuntamento del venerdì pomeriggio con gli Scout del gruppo A.G.E.S.C.I. di Empoli, alle ore 16

