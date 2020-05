Aveva rubato una bici con la speranza di rivenderla, ma il 'compratore' con cui voleva concludere il suo colpo era il marito della proprietaria a cui l'aveva rubata. Un 40enne è stato così denunciato per ricettazione dai carabinieri a a San Casciano Val di Pesa. Da quanto emerso l'uomo, di origine moldava, aveva altre quattro biciclette e due motocoltivatori, sui quali sono in corso verifiche per accertarne la proprietà.