Firenze, FdI: "Giù la Tari per le imprese in crisi"

“Aderendo alla petizione #stoptarifirenze chiediamo l’esenzione della TARI nel periodo in cui le aziende non hanno potuto lavorare a causa del lockdown, e la consistente riduzione fino ad aprile del 2021 per tutte quelle aziende che hanno e avranno forti difficoltà a causa del calo verticale della domanda commerciale proveniente dall’estero, come il settore turistico, il più colpito -dichiarano Paolo Marcheschi, Capogruppo FdI in Regione Toscana, e Francesco Torselli , coordinatore toscano del partito.

Gli fa eco Giovanni Gandolfo , dirigente fiorentino di Fratelli d’Italia, imprenditore, promotore del comitato #stoptarifirenze: “Le aziende hanno già pagato costi umani ed economici troppo alti. Nardella fino a oggi non ha fatto altro che farci la predica su quanto sia importante il ruolo dell’Europa per Firenze. Chiediamo che la invochi anche quando si tratta di seguire le indicazioni per rimodulare una Tari equa che segua il principio “chi più inquina più paga” misurando i consumi reali delle attività. Anzi che costringere le aziende già con l’acqua alla gola a pagare una tassa sproporzionata e ingiusta. Abbiamo già presentato, un atto in Consiglio Comunale che aderisce in pieno al testo della petizione, Nardella, che si è sempre vantato di avere le tasse più basse d’Italia a dicembre si era affrettato ad approvare un aumento del 5% sulla Tari del 2020, per una volta dimostri un’apertura verso le attività economiche fiorentine già stremate dagli effetti della crisi e cancelli questo ulteriore balzello seguendo l’esempio virtuoso di altre città”.

“La crisi economica non la possono pagare solo gli imprenditori, abbiamo già esteso questa iniziativa su tanti comuni della provincia presentando mozioni ad hoc. Auspichiamo un rapido intervento di Regione e Governo per sostenere i Comuni per ridurre fortemente almeno la Tari non domestica” aggiungono Alessandro Draghi , Consigliere FdI Comune di Firenze, e Claudio Gemelli, Consigliere metropolitano.

Fonte: Ufficio Stampa