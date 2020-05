Gli inni di Mameli e Beethoven in apertura del Consiglio della Metrocittà Firenze

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze è stato aperto questa mattina dall'inno nazionale di Mameli e dall'inno alla gioia di Beethoven scelto dall'Unione Europea. Da ora in poi, ha spiegato il Sindaco Dario Nardella, le sedute del Consiglio Metropolitano saranno aperte dai due inni.

La richiesta di eseguire l'inno nazionale era stata avanzata dai consiglieri del Centrodestra per il cambiamento, ringraziati dal Sindaco per l'iniziativa.

Il Cdx: "Non contrari all'inno alla gioia, ma questa Europa così non va"

"Siamo orgogliosi di aver visto messa in atto la nostra proposta di eseguire l'inno italiano prima di ogni Consiglio Metropolitano", dichiara il capogruppo del Centrodestra per il cambiamento Alessandro Scipioni: "Crediamo sia un importante indicatore della vicinanza delle istituzioni ai cittadini, che proprio in questo momento è ancora più necessario rimarcare. La successiva esecuzione dell'inno europeo, non ci trova pregiudizialmente contrari. Noi siamo ferventi sostenitori di un'Europa dei popoli, unita nelle diversità e nel rispetto dei valori cristiani e delle culture dei suoi comportamenti".

Una grande "casa comune, di tante grandi patrie e sovrane, ma in questo momento abbiamo bisogno di vedere un atteggiamento diverso dei paesi dell'Europa del nord: una solidarietà, un supporto ed una cooperazione ispirata al fraterno aiuto verso il nostro paese. Verso i nostri imprenditori, le nostre partite Iva, i nostri commercianti, i nostri ristoratori, i tanti lavoratori che adesso vivono un momento di grande disperazione. L'Inno alla Gioia, non potrà trovare perfetta esecuzione fin quando l'obiettivo dell'Europa non sarà quello di ricercare la felicità dei popoli di tutti gli Stati che la compongono. Fin quando l'egoismo prevarrà sulla fratellanza e la solidarietà tra tutti gli europei non ci sarà mai una vera unità".

