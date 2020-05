La Marti e i suoi progetti artistici raccontati a Liberi Tutti

Puntata extra di #LiberiTuttiLive martedì 19 maggio, con la cantautrice fiorentina La Marti. Tra le tante cose ci ha parlato della sua partecipazione al progetto “Tutto Torna” che ha visto la collaborazione di vari musicisti fiorentini e degli abitanti del quartiere dell’Isolotto.

Martina Magionami, per pigrizia o per praticità anche semplicemente "La Marti", è una cantautrice fiorentina e racconta storie ed emozioni con chitarra e voce, prediligendo il genere folk-pop e lo stile finger-picking.

Inizia a familiarizzare con lo strumento all'età di 11 anni, con lo studio della chitarra classica (ma continuando a strimpellare anche il pianoforte, da autodidatta); cresce come lei anche la voglia di sperimentare, dunque prima imbraccia la chitarra elettrica ed in seguito l'acustica, passando dal rock al blues, dal country al folk. Dà spazio alla voce molto più tardi, recuperando alcuni scritti lasciati in un cassetto e componendo cose totalmente nuove. Comincia a condividere la sua musica in sessioni dal vivo dopo l'uscita su YouTube de La realtà dei sogni, nata con il progetto video di MustAchieve e nel 2018 collabora con lo studio Wipaus filmando il live in studio de L'autostoppista, della quale esiste anche una versione tradotta in inglese nell'album Other Visions della band SoundZanobi (The Hitchhiker). Nel 2019 è ospite da Il Mondo di Rita Music con Isola (Il Mondo di Rita On Air Live Session).

Dal 23 febbraio 2020 sono disponibili su tutti gli store digitali i nuovi arrangiamenti di "Arma subdola" e "L'autostoppista", in attesa di diffondere tutte le canzoni inedite che abitualmente propone dal vivo.

Musicalmente iperattiva, cerca sempre di misurarsi con diversi stili, strumenti, generi, ed è coinvolta in progetti nuovi e stimolanti, tra cui quello con i sopracitati SoundZanobi, band anglo-fiorentina soft/rock, e il duo old-time e bluegrass con Grant Findlay, assieme al quale spesso suona in compagnia del polistrumentista Livio Guardi.