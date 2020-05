Stadio, Torselli (FdI): "Persi 10 anni"

“Salutiamo con soddisfazione la scelta del presidente Commisso di voler investire in una ristrutturazione, seria e senza troppi paletti, dello stadio Franchi: la soluzione migliore per Firenze e per la Fiorentina. Questa soluzione, Fratelli d’Italia la porta avanti dal 2010 e se abbiamo perso 10 anni la colpa è prima di Renzi, che sugli ‘spot’ sul nuovo stadio a Castello costruì la campagna elettorale del 2009, e poi di Nardella, che fino all’ultimo ha fatto ‘melina’ coi Della Valle illudendo una città intera che vi fossa la volontà di costruire un nuovo stadio”. Questa la dichiarazione di Francesco Torselli, portavoce regionale di Fratelli d’Italia.

