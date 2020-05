Caso Cavalli alla Camera, Donzelli (FdI): "Chiudere Firenze è follia"

"In mezzo ad una pandemia e in un periodo in cui viene incoraggiato lo 'smart working', chiedere a quasi 200 lavoratori e alle loro famiglie di trasferirsi dalla Toscana alla Lombardia per non perdere il posto di lavoro è una follia. Chiediamo al Governo e al Parlamento di intervenire e di occuparsi della decisione assunta dal celebre marchio dell'alta moda Cavalli di chiudere lo stabilimento di Firenze per trasferirsi a Milano". Lo ha detto il parlamentare di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli intervenendo sulla vicenda alla Camera dei Deputati.

"Molti di questi lavoratori hanno età e condizioni di vita che rendono impossibile un trasferimento - sottolinea Donzelli - per questo la richiesta suona come un licenziamento di massa mascherato, peraltro deciso con modalità scarsamente trasparenti. Domani si terrà l'incontro fra azienda e sindacati: occorre fare chiarezza ed intervenire su una decisione che oltretutto penalizza il territorio toscano. Vogliamo vederci chiaro: le istituzioni devono vigilare perché non si consenta a nessuno di agire a piacimento: - conclude Donzelli - oggi a maggior ragione servono piani industriali seri e soprattutto rispetto per i lavoratori".