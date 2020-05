Coronavirus, un video del 118 di Empoli per raccontare l'emergenza

“Io sono il 118 di Empoli” è il titolo del video realizzato da alcuni professionisti del 118 di Empoli per lasciare un ricordo indelebile di questa fase di emergenza.

Il progetto nasce da un’idea di un infermiere del 118 di Empoli, il dottor Marco Bianchi, youtuber musicale per passione, che ha voluto dare voce a tutti i professionisti sanitari ed i volontari delle associazioni del territorio empolese, ogni giorno in prima linea in aiuto ai cittadini. Il progetto realizzato dallo stesso dottor Bianchi, è stato condiviso fin da subito dal dottor Alessio Lubrani, direttore 118 Empoli in cui ha riconosciuto il valore dello spirito di squadra.

Ciascuno di loro si è ritrovato ad affrontare una situazione di emergenza e dover gestire al tempo stesso un enorme carico emotivo, fatto soprattutto di ansia e stress nel donare se stessi per aiutare i pazienti con grande spirito di dedizione.

Il video è una raccolta di emozioni provate durante il momento di pandemia che evidenziano il legame che si è creato tra tutti coloro che fanno parte del sistema 118 Empoli, oltre a mostrare vicinanza alla popolazione.

“Il progetto è’ stato pensato per lasciare un ricordo indelebile di questo momento così straordinario che ha rivoluzionato il nostro modo di lavorare, di vivere, di pensare- afferma Bianchi- per affidare un pezzetto del nostro vissuto, del nostro lavoro, delle nostre emozioni alla popolazione, che assistiamo quotidianamente e per ricordare che anche noi siamo esseri umani, non solo operatori in relazioni di aiuto. Ci siamo stati e ci siamo sempre. ”

QUI IL VIDEO.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa