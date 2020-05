Dal Passatore alla Valdera, cambio di percorso per 4 maratoneti di Capannoli

Se non è possibile farla da Firenze a Faenza, la facciamo in Valdera. Questo è il succo della soluzione adottata per quattro maratoneti e ultramaratoneti di Capannoli che il prossimo week end avrebbero dovuto partecipare ad una delle gare podistiche più impegnative, ovvero la 100 chilometri del Passatore, annullata a causa dell'emergenza Coronavirus.

La competizione, che non andrà più dalla Toscana all'Emilia Romagna, si svolgerà quindi nei territori dei corridori che percorreranno sempre la stessa lunghezza di percorso ma sotto il nome dell'iniziativa '100 km da casa', appoggiata da alcuni sponsor locali.

I 4 sportivi Cristian Nassi, Patrizio Valleggi, Antonio Bitossi e Fabio Filidei hanno subito accettato la proposta dei runners della Valdera e domenica mattina si cimenteranno nel nuovo percorso, correndo in strade per loro familiari, indossando il pettorale 0587 e mantenendo le precauzioni dettate dalle norme anti contagio.

Per cui finestre aperte domenica mattina in Valdera, nei 100 km potrebbe esserci anche casa vostra!