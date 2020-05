Il Parco di Villa Demidoff riapre a giugno

A causa dell'emergenza sanitaria l'apertura del Parco Mediceo di Pratolino è stata rinviata ai primi di giugno.

Nel frattempo sono in atto tutte le operazioni necessarie per assicurare ai visitatori una fruizione in sicurezza nel rispetto delle normative anticontagio.

La data di apertura verrà comunicata non appena sarà stabilita. L'ingresso, gratuito, sarà nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20, in ottobre solo fino alle 18.

Gli Uffici della Città Metropolitana, proprietaria del Parco, sono operativi e raggiungibili ai seguenti recapiti:

cell +39 3498800380 email parcomediceodipratolino@cittametropolitana.fi.it

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa