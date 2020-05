Rossi (Anci Giovani Toscana): "Class action dei sindaci contro governo Conte"

“Il governo Conte sta prendendo in giro i Comuni italiani, serve una class action dei sindaci. Consegnino simbolicamente le chiavi delle città. Il governo sta prendendo in giro i comuni italiani, molti dei quali rischiano di non poter più erogare servizi essenziali e in alcuni casi persino il default – afferma Leonardo Rossi, componente del direttivo di Anci Giovani Toscana e capogruppo di Montaione nel Cuore.

Le risorse destinate agli enti locali contenute nel ‘decreto rilancio’ – prosegue Rossi - sono estremamente esigue, niente di “poderoso”, a fronte dell’enorme disavanzo dovuto alle mancate entrate. Inoltre, benché scarse, queste somme sono ferme in attesa di un decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quindi al momento ben lontane dalle casse comunali.

Nel caso dei comuni a vocazione turistica, la situazione si fa anche peggiore, giacché i fondi compensativi per il mancato incasso della tassa di soggiorno sono del tutto inadeguati e anch’essi fermi in attesa di un decreto attuativo. I Comuni che non rischiano il dissesto finanziario o il default, si trovano comunque nella situazione di garantire con estrema difficoltà i servizi essenziali e nella pressoché impossibilità di andare incontro alle aziende del territorio, anch’esse in grande difficoltà.

Di fronte a tutto ciò, conclude Rossi, serve una grande class action dei sindaci, che faccia sentire forte e chiara al governo la voce dei Comuni italiani. Poche settimane fa, molto civilmente e pacificamente, le associazioni di categoria e gli esercenti avevano protestato contro il prolungamento del lockdown e la mancanza di protocolli per le riaperture, consegnando simbolicamente ai sindaci le chiavi delle proprie attività, per mandare un messaggio chiaro al governo.

A farsi sentire oggi dal governo e dallo stato centrale, per chiedere lo stanziamento di maggiori risorse e tempi rapidi per la loro erogazione, dovrebbero essere proprio i Comuni, gli enti più prossimi al cittadino, consegnando simbolicamente al Prefetto le chiavi della città.”

Leonardo Rossi

Coordinamento Regionale Anci Giovani Toscana

