Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cecina, con l'ausilio della autobotte del Comando di Livorno, è intervenuta in loc. San Pietro in Palazzi (comune Cecina), a seguito di incendio di un'autogru. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto ad estinguere l'incendio (che ha interessato la parte posteriore del mezzo ed i pneumatici del retrotreno) mettendo in sicurezza l'area.