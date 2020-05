Oggi, 23 maggio, un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale nel Senese.

I vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti per l'incidente stradale che ha coinvolto una vettura e una moto sulla SP 73 bis, in località Montebello.

Dopo l'impatto la moto ha preso fuoco e per il conducente il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso.