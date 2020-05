Incidente a Capannoli, auto finisce in un negozio: struttura dichiarata inagibile

Questa notte si è verificato un incidente stradale nel Comune di Capannoli, in via Solaia. Una macchina è finita addosso a un laboratorio artigianale, sfondando il portone di ingresso e causando il crollo parziale delle strutture.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Ponsacco, intorno alle 4.30, per la verifica statica. Il negozio è stato dichiarato non agibile. All'arrivo dei vigili del fuoco i due occupanti erano già stati presi in carico dal 118.