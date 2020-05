È ritenuto responsabile di due furti con strappo avvenuti a febbraio in via Pistoiese a Prato ai danni di due donne cinesi. Per questo la polizia ha arrestato oggi un quarantenne. L'uomo agiva a bordo di un veicolo. Da quanto appreso avvicinava le donne che camminavano in strada, poi sporgendosi dal finestrino riusciva a portare via via loro, in modo repentino e violento, le borse.